Koningin Máxima bij congres in Uden

Voormalig dealer kan zelf niet van de drugs afblijven, maar rechter geeft hem nieuwe kans

DEN BOSCH/VORSTENBOSCH - De 27-jarige dealer die tussen 2018 en 2020 vanuit Vorstenbosch onder meer lsd en amfetamine leverde aan klanten in Bernheze, Maashorst en Meierijstad, zit nu zelf in de problemen door een hardnekkige verslaving aan drugs en alcohol. De Bossche rechtbank moest daarom bepalen of hij terug de cel in moest.