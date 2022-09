Koningin Elizabeth liet diepe indruk achter op Bossche delegatie: ‘Ze was ongelooflijk vriendelijk’

Vleermui­zen? ‘Nee hoor’, zegt gemeente. Efteling kan door met sloop Spookslot

KAATSHEUVEL - Er zijn geen vleermuizen gespot in het Spookslot in de Efteling. En daarmee is de zoveelste poging om de sloop van de oude griezelattractie in het pretpark tegen te houden, mislukt.

6 september