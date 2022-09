Koning Willem-Alexander verdrietig om hoge rekeningen burgers: kunt u ze nog betalen?

Wachten tot je een telefonist aan de lijn of antwoord op je mail krijgt duurt almaar langer

DEN BOSCH - ,,Blijft u aan de lijn, u wordt zo snel mogelijk geholpen.” Dat zinnetje, in combinatie met wat achtergrondmuziek, hoor je tegenwoordig tot in den treure als je een bedrijf, bank of webshop belt.

17 september