Koelbloedige Rens (13) grijpt in bij levensgevaarlijk avontuur van op hol geslagen koeien: ‘Geen moment bang geweest’

Het is kwart over twaalf. Rens Veringa is met zijn moeder op weg naar huis na een uurtje paardrijden. Als hij vijf koeien in een weiland bij boerderij De Groote Maat dwars door een heining ziet stormen, beseft hij meteen dat er iets loos is. Rens: ,,De beesten waren door het dolle heen. Ik weet veel van dieren. Dit kon supergevaarlijk worden. Ze sprongen als gekken. Dus belde ik de brandweer en dierenambulance.’’

Dwars door een hek

Om 12.24 uur gaat de pieper van de brandweer: dieren in nood is de melding. Drie koeien springen in de Kromme Rijn, trekken een baantje en stappen bij een strandje weer op de oever. Twee laten zich gemakkelijk vangen. De derde koe zet het op een lopen, stormt bij de Prins Hendrikweg dwars door een heining, trekt zich niets aan van het zwemverbod en duikt de nevengeul van de Kromme Rijn in. Zwemt vandaar een kilometer richting stad.

Dierenvriend Rens Feringa (13) twijfelde geen moment toen hij vijf koeien koeien door een heining zag stormen.

Rens rent mee. Daardoor kan hij de exacte locatie aan de brandweer doorgeven. Dierenvriend Rens: ,,Ik ben geen moment bang geweest. Eén keer kwam ze op me af. Toen ben ik in een struik gedoken. Je moet lief zijn voor dieren. Ik houd van ze. Daarom rijd ik ook paard.’’

Het dier zwemt alsof er niets aan de hand is, kijkt verbouwereerd in het rond, omstanders worden op veilige afstand gehouden. Als de brandweerlieden haar met een halster willen verschalken, zwemt ze terug naar de ondiepe nevengeul. Daar stapt ze triomfantelijk rond. Kennelijk is ze gek op pootje baden. Eenmaal op het droge sjorren mannen een halster om haar kop. Met zijn achten proberen ze het ruim vijfhonderd kilo wegende dier naar de veewagen te trekken. Het halster breekt. Het dier gaat weer het water in. Vanuit de Wijkersloot meldt de politie dat twee andere voortvluchtige koeien intussen zijn gevangen na een zwerftocht van kilometers door nieuwbouwwijk De Geer.

Verdovend middel afgevuurd

Dierenarts Leen Stam uit Renswoude is dan al onderweg. Van vijf meter afstand vuurt hij drie rode pijlen met een verdovend middel in het lichaam van de zwemmende koe. Een dosis die normaal genoeg is om een koe na een half uur in diepe slaap te brengen. Maar niet als de adrenaline zo opspeelt. De koe slaat zelfs nog een keer op de vlucht. Dwars door een heining.

Dierenarts Leen Stam vuurt een verdovingspijl af op de zwemmende koe.

Na drie kwartier zakt het beest ter aarde. Weer een kwartier later wagen de dierenarts, boer Coen Overvest en zijn vader Jochem het om het dier met touwen vast te binden. Coen aait zijn drachtige pink liefdevol over de kop. Eindelijk geeft ze zich gewonnen. Waarna ze met de veewagen huiswaarts gaat naar de boerderij van Overvest aan de Sandenburgerlaan in Doorn.

Nog nooit meegemaakt

Brandweerman Bert Hament: ,,We zijn als brandweer veel gewend. Maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Zo heftig, zo gevaarlijk ook. We hielden omstanders op afstand. Zo’n koe is vele malen gevaarlijker dan een dolle stier.’’