KNVB beslist begin februari of amateurvoetbal wordt hervat, bond wil uiterlijk in april weer beginnen

Cultuur Dit is de nieuwe Dichter des Vaderlands

21 januari TILBURG - ,,Lieke Marsman weet altijd haar vinger op de zere plek in de samenleving te leggen. Ze is de juiste dichter voor deze tijd”, zei Thomas de Veen van de stichting Dichter des Vaderlands bij de installatie van de nieuwe Dichter des Vaderlands in de LocHal in Tilburg.