Knoop doorgehakt: streekarchief blijft in vesting, het nieuwe depot komt in Heesbeen

Geen kers op de taart, maar wél een ‘geweldig’ seizoen voor OJC Rosmalen: ‘We zijn slimmer geworden’

Op de slotdag van de competitie deed OJC op bezoek bij het al gedegradeerde UDI’19 wat het moest doen: winnen. Dankzij goals van Emile Lieuwen en Daan van Tooren werd een 1-2 zege binnengesleept. De derde periode leverde dat niet op, maar trainer Willem Leushuis is tevreden over de prestaties én een knappe vijfde plaats in de eindstand.