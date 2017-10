Knokpartij tijdens informatieavond over racisme rond Zwarte Piet

Familielid (23) opgepakt voor dood 83-jarige vrouw in Tilburg: 'Kleinzoon meldde zich na Opsporing Verzocht'

25 oktober TILBURG - De politie heeft dinsdag een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 83-jarige vrouw die zondag levenloos werd gevonden in haar woning in de Jachtslotstraat in Tilburg. De man is familie van haar, het zou gaan om de kleinzoon.