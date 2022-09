Knokpartij met ‘ongekend agressief gedrag’ tijdens kermis Cuijk, politie doet alsnog groot onderzoek

Nieuwsover­zicht | Broers gaan elkaar te lijf met trapleunin­gen - Vuurzee op spoor

Jumbo-topman Frits van Eerd is bij de inval van zijn villa in Heeswijk-Dinther opgepakt, melden meerdere bronnen. Ook stond een goederentrein met auto’s in brand op het spoor in Etten-Leur. Daardoor rijden er geen treinen tussen Breda en Roosendaal. Zeker dertig hybride auto’s gingen verloren bij het incident. Dat en meer is te lezen in het nieuwsoverzicht van vandaag.

14 september