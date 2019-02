Knoflook, bananen en papier: criminelen blijven innoveren om drugs te vervoeren

Verdovende middelen: criminelen verzinnen de gekste manieren om ze over de grens te krijgen. Vooral fruitvrachten dienen doorgaans als ‘geheim’ vervoersmiddel voor grote ladingen met drugs. Niets is te gek.

Om even terug te blikken op juni 2018, toen een van de verdachten van heroïnesmokkel in brandblussers terecht stond. Inderdaad: brandblussers als vervoersmiddel. In de loop van 2017 werd tot twee keer toe vanuit Nederland naar Duitsland heroïne ingevoerd. Eerst een lading van 18 kilo, een volgende keer ging het om 16 kilo. Een drietal Hagenaars werd opgepakt.

Maar niet alleen brandblussers dienen als verstopmiddel. Vaak worden de drugs verborgen ín fruit of tussen de fruitstukken. In de Antwerpse haven trof de Belgische douane vorig jaar 56 kilo cocaïne aan in nepananassen. Dichter bij huis gebruikte Roosendaler Mike H. eind 2017 écht ananassen om cocaïne te vervoeren. De straatwaarde? 40 miljoen euro. De lading werd onderschept in Oudenbosch.

Vitamine C(ocaïne)

Bananen lijken het meest populaire 'drugsfruit’ te zijn. Zoals in juni 2017, toen er in Hedel een stel drugscriminelen werd opgepakt. Zij verstopten 12 kilo cocaïne tussen bananen. Of begin dit jaar in 'de regio Breda’, toen 60 kilo cocaïne tussen de bananen werd gevonden in een distributiecentrum. Ja, vitamine c is in trek: ook in de gemeente Heusden werden begin dit jaar honderden kilo's cocaïne tussen fruitladingen gevonden. En onlangs wederom tussen het fruit bij een verwerkingsbedrijf in Moerdijk.

Avocado's en papier

Volgens de politie zijn ladingen met avocado's een nieuwe dekmantel voor drugssmokkel. ,,We verwachten dat avocado’s in de toekomst ook gebruikt zullen worden voor de smokkel”, zo stelt de politie. Ook bij een Oosterhoutse papierverwerker, Van Puijfelik Recycling, werd een flinke lading dope gevonden. Daarom moest het bedrijf haar deuren tijdelijk sluiten.

Om maar te zwijgen over gevonden drugs tussen een lading knoflook. Dat gebeurde in Etten-Leur, waarbij drie mannen werden aangehouden. En zo blijven de criminelen innoveren in de manier waarop zij drugs het land in of uit krijgen.