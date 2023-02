Knoerissen pakken uit met knots van een nieuwe tent op de Markt in Uden

UDEN - Twee jaar was de Markt in Uden tijdens carnaval leeg maar dit jaar prijkt er weer een grote tent. En wat voor een. Geen klassieke circustent zoals voorheen maar een hoge festivaltent in de vorm van een spierwitte iglo. ,,Hier gaan we mee uitpakken”, zegt voorzitter Walco van de Ven van de Udense Knoerissen.

In oppervlakte is de nieuwe tent overigens niet veel groter dan zijn voorgangers. De nieuwe tent meet 40 bij 20 meter en is met 13 meter wel een stuk hoger. ,,Maar zonder palen”, zegt Walco van de Ven. De mobiele Knoerissenstal is volgens hem veel beter geïsoleerd en beter toegerust op de massa’s volk die erin moeten kunnen.

Dit jaar hoeft het publiek niet via een speciale ‘sluis’ naar binnen maar stapt het zo de tent in. Aan de achterkant worden nog extra 5x5-tenten neergezet voor onder meer de toiletten, garderobe en eten. ,,Wat crowdcontrol betreft is deze opzet veel beter”, denkt Van de Ven.

Die hoopt ook dat de nieuwe tent veel volk van buiten Uden zal trekken. Theater Markant heeft daarvoor een speciaal programma in elkaar getimmerd met optredens van onder anderen Stef Ekkel (vrijdag na de sleuteloverdracht) , Abba Fever (zaterdag) en Django Wagner (maandag bij de Hollandse avond). De inwijding van de tent is overigens voor de leerlingen van het Udens College die op donderdagavond met onder- en bovenbouw hun carnavalsbal in de iglo gaan vieren.