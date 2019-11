Kluun vindt zijn verloren tweelingbroer en Maarten van der Weijden is 7 jaar getrouwd

Onderne­mers VNO-NCW blij met uitspraak over maximum­snel­heid: ‘We kunnen weer vooruit met de bouw’

12 november De kogel is door de kerk: de coalitiepartijen zijn het eens over de maatregelen die genomen moeten worden omtrent de stikstofproblematiek. De regel die ze nu willen invoeren is dat de maximumsnelheid overdag in een groot deel van Nederland wordt verlaagd naar 100 kilometer per uur. Vanaf 19.00 uur mag er ‘gewoon’ 130 kilometer per uur worden gereden. De Brabantse en Zeeuwse ondernemers, verenigd in het VNO-NCW, zijn blij met die uitspraak.