Kluun en Saskia verbreken hun relatie en de Brabantse sterren toen en nu

Dit artikel wordt gedurende de dag bijgewerkt.

Het schrijverssetje Kluun (Raymond van de Klundert) en Saskia Noort is uit elkaar. In oktober nog zeiden de twee dat ze meer dan vrienden zijn, hoewel ze hun ‘band’ niet het predikaat ‘relatie’ gaven. Een maand later kon Saskia het niet meer voor zich houden en plaatste ze een selfie met haar nieuwe vlam op haar eigen Instagramaccount. ‘Leve de liefde, fuck de trollen’ schreef ze erbij. Maar helaas, het is weer voorbij. En zoals het echte sterren betaamt: ze blijven vrienden...

De 90e geboortedag van Martin Luther King werd dinsdag gevierd. Dat gebeurde onder andere in Almere en daar was actrice Tanja Jess bij om de presentatie op haar te nemen. Een hele eer voor haar tussen alle sprekers die zoveel hoop en inspiratie geven.

Hij moet toch echt 2000 euro betalen aan La Paay na de hele sekspop-gate maar hij was strijdlustig vanochtend voordat de rechtszaak begon. Zien we Johan Vlemmix eigenlijk ooit anders dan lachend op de foto staan?

De een na de ander plaatst een foto met de #10yearchallenge. Dus hoe zag je er tien jaar geleden uit en hoe zie je er nu uit? Sylvie Meis doet daar aan mee. Voor haar is het wel een hele bijzondere. De linkerfoto werd gemaakt een paar maanden voordat ze te horen kreeg dat ze borstkanker had. Op de rechterfoto staat ze zoals ze nu is, sterker dan ooit. Respect Sylvie.

Die #10tenyearchallenge ontgaat ook onze eigen Gers Pardoel natuurlijk niet. Hij plaatst een foto waarop toch wel echt aan zijn gezicht te zien is dat het tien jaar geleden is. In een hippe roze trui met pet, dat wel natuurlijk. Maar zoals hij zelf al zegt en we ook wel zien aan de tweede foto: hij is ‘forever young’.

Guus Meeuwis is de belichaming van het gezegde dat mannen knapper worden naarmate ze ouder worden. Guus is duidelijk ouder geworden, maar ziet er een stuk beter uit dan in zijn jonge jaren, vinden wij. Interessante bril, strak kapsel en peinzende blik: Guus versie 2019.

Die challenge is ook echt geschikt voor GroenLinks voorman Jesse Klaver overigens. Wat een haardos tien jaar geleden! Die wilde haardos is hij nog niet kwijt, evenals zijn ambities trouwens.

