Kluun deelt vakantiewijsheid en Domien Verschuuren heeft een date bij de Mcdonalds

Vrachtwa­gen­chauf­feur overleden na ongeluk A67 bij Asten, weg richting Eindhoven tot 21.00 uur dicht

14:33 GELDROP - Op de A67 tussen Geldrop en Asten is maandagochtend een ongeluk gebeurd met drie vrachtwagens. Daarbij is de chauffeur van een van vrachtwagens overlden. De weg is richting Eindhoven volledig dicht, omdat een vrachtwagen gevaarlijke stoffen bij zich droeg. De weg is zeker tot 21.00 uur dicht, zo meldt Rijkswaterstaat.