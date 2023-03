Klinkers op Bests tunneldek liggen nu al los:‘Het lijkt wel een knikkerbaan’

Theater­show Urgent?! is een wervelend en indrukwek­kend spektakel met een steeds wisselende sfeer

SOMEREN - In een uitverkochte De Ruchte ging vrijdagavond de nieuwste show van Theaterkoor Easy and Free uit Lierop in première. Met Urgent?! brengt het koor een wervelende theatershow vol zang en dans met een boodschap die aanzet tot nadenken.