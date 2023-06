Klinkers komen door hitte omhoog: weg met spoed opnieuw bestraat

updateNiet alleen mens, dier en natuur ondervinden last van de warmte. Ook straatklinkers hebben het flink te verduren door de hitte. In Cuijk moest de Beersebaan worden afgesloten omdat de klinkers in die weg spontaan door de warmte omhoog kwamen. Gevaarlijk voor autoverkeer.