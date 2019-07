Klimaat in Brabant: De grutto gaat en de exoten komen volgens vogelkenner Henk Sierdsema

Van 't Land ‘Als de kersen rijp zijn, start de hysterie’

6 juli We gaan beginnen met de kersenpluk! Dat is voor ons steevast de start van een paar weken kersenhysterie. Elk jaar weer levert dit een gezellige, chaotische tijd op. Vorig jaar waren we al erg trots op onze kersen, nadat we een heel droog voorjaar hadden gehad. Maar ook dit jaar zijn we de afgelopen weken getrakteerd op mooi droog weer en dat is te zien! Onze oude boomgaard hangt weer vol rode en paarse vruchten. En voor het eerst heeft ook onze nieuwe boomgaard een vruchtbaar seizoen vol mooie, donkere kersen. Vaak lopen we een rondje tussen de bomen om te genieten van hoe mooi het daar nu is met al die vruchten aan de takken.