Kleurrijke zonsopgang decoreert de lucht boven Brabant, bekijk hier de fraaie beelden

Udense Sultan Günal vol zorgen over familie in rampgebied: ‘Het lijkt de Dag des Oordeels wel’

UDEN - Machteloos, ontredderd en verbijsterd zit Sultan Günal met haar zoon in Uden op de bank. Ze probeert te volgen hoe het gaat met haar moeder en familie in haar geboortestad Antakya, in het hart van het rampgebied in Turkije. ,,De hele stad is weg, niet te geloven.”

10:00