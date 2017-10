Kleinzoon (24) duwt oma (83) van trap bij ruzie in Waalwijk, aangifte poging doodslag

'We renden voor ons leven', eigenaren vluchten sushibar uit voor overvaller met pistool

14:44 WAALWIJK – Het echtpaar dat sushibar Sheng Li in Waalwijk uitbaat, dacht in eerste instantie aan een vervelende grap. Pas toen de mannelijke eigenaar in de loop van een pistool keek, wisten ze dat het menens was. ,,Mijn man stormde door de zaak en nam mij mee naar buiten. We hebben gerend voor ons leven”, zegt zijn vrouw tegen het Brabants Dagblad.