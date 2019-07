Kleine Brabantse treinstations groeien het hardst

In totaal steeg in Nederland het aantal in-en uitstappers in 2018 op een gemiddelde werkdag met 2,2%, zo meldt de NS. Op station Brandevoort is dat aantal maar liefst met 11% gestegen. ‘t Hout, Strijp-S en Tilburg Universiteit mochten in 2018 10% meer in- en uitstappers verwelkomen. Volgens de NS heeft de landelijke stijging te maken met de economische groei en verbetering van de dienstregeling

Groeiers en dalers

Van de grote stations in Brabant groeiden Eindhoven en Breda het hardst met 4% meer in-en uitstappers. Den Bosch moet het met een procentje minder doen. Op het station van Tilburg zijn de treinreizigers zo goed als gelijk gebleven.



Het station van Boxtel heeft in 2018 significant minder in-en uitstappers dan in 2017. Volgens de NS gaat het om 7% minder reizigers. Ook in Oudenbosch (-4%), Heeze (-1%), Roosendaal (-1%) waren er in 2018 minder reizigers.

Drukste stations

Het station van Eindhoven was in 2018 verreweg het drukste van Brabant: 65.468 reizigers per dag. Op gepaste afstand volgt Den Bosch met ruim 47.000. Breda en Tilburg doen nauwelijks voor elkaar onder: 35.853 om 34.503.

Oudenbosch, Vught, Geldrop, Heeze, Helmond Brouwhuis, Helmond 't Hout en Brandevoort en Zevenbergen zijn de kleinste stations van Brabant, volgens de cijfers van de NS. Deze stations hadden in 2018 minder dan 2000 in- en uitstappers per dag.