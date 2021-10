Kleine bierbrouwerijen proosten op nieuws uit Den Haag: meerderheid Tweede Kamer tegen hogere accijns

Nieuwsover­zicht | Illegale houseparty in bos beëindigd - Extra toezicht tegen comazuipen bij Snollebol­le­kes

10 oktober In een bos bij Tilburg is afgelopen nacht een houseparty met honderden bezoekers beëindigd door de politie. Alle feestgangers zijn naar huis gestuurd. En we peilden hoe Brabanders zich gedragen nu vrijwel alle coronamaatregelen van tafel zijn. Geven we nog een hand of knuffel? Ook vond vandaag de Marathon van Eindhoven plaats, deze is gewonnen door de Keniaan Silas Too.