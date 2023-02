Klein maar fijn, de optocht van Kafland; opvallend veel Tijgertjes

Amadeiro is binnen, het feest kan beginnen

DEN BOSCH - Duizenden Oeteldonkers hebben vandaag ZKH Prins Amadeiro XXVI verwelkomd in Oeteldonk. Dat gebeurde, na enkele jaren dat dit vanwege corona niet kon, nu weer als vanouds bij Oeteldonk Centraol. Een bijzonder moment, want het is de 121ste (11x11 keer) dat Amadeiro op het station aankomt.