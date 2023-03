Klap voor imkers door zachte winter: 'Meer dan de helft van mijn bijen is dood’

Mannen vechten om vrouw in Breda: Eén man opgepakt vanwege bedreiging met mes

BREDA - Een Bredanaar (21) is maandagnacht in de Vismarktstraat in zijn woonplaats aangehouden, omdat hij een andere man (22) bedreigd had met een mes. De politie vermoedt dat de mannen ruzie hadden om een vrouw.