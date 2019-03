Klaas Dijkhoff proost met ‘Beer van Breda’ en Frans Bauer sluit reis in China af met knaller

Agressieve jongen bijt politie­agent in bovenbeen in Boxmeer, andere jongeren belagen agenten vanwege aanhouding ‘bijter’

10:50 BOXMEER - Een politieagent is in de nacht van zondag op maandag in zijn bovenbeen gebeten door een agressieve jongen die met met een slok op op zijn scooter wilde stappen. De jongen is aangehouden, waarbij de politie gebruik moest maken van pepperspray. Dat meldt de politie op Facebook.