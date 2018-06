Klaas analyseert 'de belangrijkste bijzaak' en bijzondere wekker voor Jeroen

Halfjaar cel geëist na gedragin­gen 'als een beest'

21 juni BREDA - Het was een totaal oneerlijke strijd vorig jaar januari op de Stationsstraat in Waalwijk. Vier grote Polen, de grootste was zelfs 2.10 meter lang, tegen vier iele Waalwijkse jongens. Eén Pool was al veroordeeld tot tien maanden, de tweede hoorde donderdag in de rechtbank in Breda zes maanden cel eisen.