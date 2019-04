Kinderporno gevonden bij Brabantse cyberspecialist (23) van politie, werkt ook als vrijwilliger bij vereniging

Ontvoe­rings­po­ging door Bossche tbs’er, begeleid­ster ontsnapt aan de dood: ‘Hij mag nooit meer vrij komen’

17 april NIJMEGEN/DEN BOSCH - Waarom de 54-jarige tbs’er Cor V. uit Deen rol duct tape, een mes en een geprepareerd touw - met lussen aan de uiteinden - in de achterbak van zijn auto had liggen? Justitie twijfelt niet: V. wilde zijn begeleidster van de Pompekliniek in Nijmegen ontvoeren en mogelijk doden.