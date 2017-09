Kinderopvang loopt zich warm voor staking op 5 oktober

,,We krijgen nog iedere dag extra aanvragen van ouders voor die dag. Kinderen die normaal alleen naar de buitenschoolse opvang gaan, komen dan de hele dag’’, vertelt Rowie de Widt, van Kinderopvang Oosterhout, die donderdags normaliter buitenschoolse opvang biedt aan zo’n dertig kinderen. ,,We kunnen aan ongeveer twintig kinderen opvang bieden overdag. Ik verwacht wel dat we 5 oktober vol zitten.’’

Ook Stichting Kinderopvang Oosterhout (SKO) acht de kans aanwezig dat volgende week donderdag alle hens aan dek moet. Operationeel manager Corina den Braber. ,,Een aantal vaste klanten heeft al gezegd dat ze extra opvang nodig hebben, anderen hebben gezegd dat het niet nodig is, omdat ze er een leuk dagje uit van maken.

Maar precies we weten het nog niet, omdat we samenwerken met Delta Onderwijs (onderwijskoepel met twintig scholen in Oosterhout en omgeving, red.). Die scholen gaan allemaal dicht. Het kan zijn dat we daar nog extra kinderen van moeten opvangen. Dat horen we pas morgen (vandaag, red.).’’

Problemen met de personele bezetting verwacht Den Braber niet. ,,We weten al lang dat 5 oktober eraan zit te komen. Bovendien zijn de medewerkers die op die dag normaal de tussenschoolse opvang zouden doen ook beschikbaar.’’

Klanten van kinderopvang Mamaloe, met vestigingen in Bergen op Zoom en Halsteren, kiezen veelal voor een dagje uit in plaats van opvang. ,,Donderdag is vaak heel druk, maar nu lijkt het mee te gaan vallen’’, aldus Mamaloe-medewerkster Joan Buuron. ,,Ik heb nog niet alle roosters klaar, maar bij twee vestigingen komt maar de helft van het aantal kinderen dat normaal komt. Ouders maken er een leuk dagje van, want extra opvang kost natuurlijk wel geld.’’