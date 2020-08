Kindermoord Manon Seijkens (8) vol raadsels: waarom werd ze zo laat gevonden en droeg ze damesschoenen?

Terwijl zijn hart in zijn keel klopt, probeert Stefan zijn vrouw over het zandpaadje de bosjes uit te leiden. Ze wendt haar gezicht af om maar niks te hoeven zien. Ook bij de Helmonder slaat de paniek toe, zo heftig dat hij begint te twijfelen aan wat hij zojuist heeft ontdekt. Hij wil de politie bellen, maar is hij wel zeker van zijn zaak? Eenmaal uit het bos laat Stefan zijn vrouw achter en duikt opnieuw de natuur in. De plek vindt hij niet terug.