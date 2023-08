Kinderfestival Kleur-Rijk in centrum Helmond

Diamanten paar Mol­len-van Hooff: ‘Altijd samen de slagerij gerund’

VALKENSWAARD - Vier decennia lang hebben Harrij en Marie-Louise Mollen-van Hooff samen een slagerij aan de Leenderweg gerund. Harrij als slager. Marie-Louise in de winkel. ,,We hadden ieder onze eigen kwaliteiten. We voelden elkaar goed aan.”