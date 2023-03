Kinderen Wilhelminaschool zingen in Mattheus Passion: ‘Mijn opa en oma legden uit wat het is’

Terwijl het geen geoefende zangers zijn. Niemand zit bij een koor. ,,Behalve dan dat ik ze vanaf hun vierde elke week muziekles geef”, aldus Meeusen. ,,Ik wist eigenlijk niet dat ik kon zingen", is Jip heel eerlijk. ,,Zingen is leuk om te doen, zeker met z’n allen”, oordeelt Joep. ,,Ligt er aan wat”, vindt Puck.

Vlot leren

De groep bestaat uit zestien kinderen van tien tot vijftien jaar. Er doen enkele oud-leerlingen mee, overgebleven van een eerdere poging: ,,Voor corona hebben we een paar keer geoefend”, aldus Meeusen. ,,Vorig jaar juli durfde ik het weer aan. Ik heb die kinderen gevraagd wie er nog mee wil doen. Dat zijn er twee. Vervolgens keek ik naar de leerlingen in de groepen zeven en acht. Wie zouden het vlot kunnen leren.”

Verschillende kinderen durfden de uitdaging aan. Sam: ,,Ik zei meteen ja, omdat ik dacht ‘dit is supervet’. Dan mag je optreden.” Cas: ,,Ik dacht eerst ‘Wat is het eigenlijk? Mijn opa en oma wisten het, die hebben het uitgelegd.” Bob: ,,Toen we voor het eerst oefenden, dacht ik: ‘Oei, wat een bijzonder stuk. Er gaat heel veel door elkaar heen.”

Erg ambitieus

Wat vinden de jonge zangers het moeilijkst? Emmely: ,,Je hoort veel dingen tegelijk. Wanneer moet je inzetten, dat is wel lastig.” Bob beaamt dat: ,,Soms denk je ‘nu komt het’. En dan komt het niet.” Mai: ,,We moeten schakelen tussen langzame en snelle stukken.”

Thuis draaien we Duitse muziek

Ook de taal is wel een ding. Jip: ,,Duits is een beetje moeilijk. Maar sommige woorden lijken wel op Nederlands.” Silke: Het is een uitdaging in het Duits. Maar mijn vader is half Duits en draait thuis ook Duitse muziek.” Moeten ze hoger zingen dan ze normaal doen? Ja!, roepen ze in koor. Cas: ,,Veel hoger dan de liedjes die je met de radio meezingt.”