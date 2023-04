Kinderen krijgen dodehoekles: ‘Rechtsachter de truck blijven en minstens drie meter afstand houden’

Update Hangjonge­ren zoeken confronta­tie met Oekraïense vluchtelin­gen: ‘Ik woon wél in een echt huis, frikandel’

BEST - De politie en boa’s houden de komende tijd een opvangplek voor Oekraïense vluchtelingen in Best extra in de gaten. Een groepje jongeren zocht woensdagmiddag de confrontatie op met bewoners van de locatie, een voormalige basisschool.