Kinderen hoeven niet aangelijnd in Bossche speeltuin, gemeente haalt omstreden bord weg

Man rijdt na ongeluk door, maar raakt alsnog onwel op A59

21:35 WAALWIJK - Een automobilist die donderdagavond betrokken was bij een ongeluk kop-staart-botsing op de A59 bij Drunen, is later op zijn weg alsnog onwel geworden. Na de klap dacht hij zijn weg te kunnen vervolgen, maar dat bleek ten onrechte.