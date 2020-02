Kind van anderhalf getuige van zware mishandeling van stel in Nuenen: 'Heel de hal zat onder het bloed’

Nederlan­ders uit Wuhan arriveren zondag­avond op Vliegbasis Eindhoven

2 februari EINDHOVEN - De Nederlanders die vanuit de Chinese stad Wuhan naar Nederland komen, arriveren naar verwachting zondagavond op Vliegbasis Eindhoven. Zij komen per bus, via Brussel. De groep Nederlanders verlaat China vanwege het corona-virus. Bij hun aankomst is geen familie of pers welkom. Om de reis te organiseren is de afgelopen dagen samengewerkt met een aantal overheidsorganen, onder meer de gemeente Eindhoven en de GGD Brabant-zuidoost.