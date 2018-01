Kilometers lange stoet door Bergen op Zoom

Dat gebied bestaat ook uit de Belgische provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De deelnemers worden komende maanden aangetrokken door 'de Brabantse Hoeders', een select gezelschap dat is benoemd door commissaris van de koning Wim van de Donk . Ieder jaar komen er drie bij, vanwege hun verdiensten op cultureel vlak. ,,We zijn nu met dertig. Elk jaar hebben we een project, dit jaar is dat de Brabant Stoet. En waar kunnen we die beter houden dan in Bergen op Zoom, de 'Stad van stoet en spel', zoals Jan van Giels ooit zei'', legt Bergenaar en Hoeder Ferd Quik uit.

Corso

Hij hoopt dat vanuit alle 64 gemeenten een reactie komt op het verzoek dat Van de Donk binnenkort verstuurt. ,,We hebben al contact met plaatsen waar grote optochten zijn, zoals het Corso Zundert en de Brabantse Dag in Heeze. In Zundert is het probleem dat de corsowagens twee weken bewaard en opnieuw getikt zouden moeten worden. Het zou jammer zijn als dit corso ontbreekt, want het is wellicht de grootste publiekstrekker van alle culturele evenementen in Brabant.''

Vervoer

Het wordt een grote logistieke operatie om grote wagens zoals die uit Heeze naar Bergen op Zoom te krijgen. De Hoeders krijgen daarbij steun van de provincie, die hierover contact heeft met defensie. Dat kan mogelijk met grote diepladers helpen bij het vervoer.