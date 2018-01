'Kil en koud briefje' aan ouders van overleden Luna (9) zorgt voor woede in Oisterwijk

Hoe wordt een reality-ster begeleid? 'Bij Roy Donders was de aandacht hysterisch'

8:53 Worden realitysterren als Roy Donders en Barbie wel voldoende begeleid en tegen zichzelf in bescherming genomen? Dat is de vraag nadat de laatste vorige week na overmatig drugsgebruik in het ziekenhuis belandde. Producent Ewout Genemans: ,,Ik dacht er in het verleden wel eens te makkelijk over.''