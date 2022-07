Kijktip | Binnenkijken bij de nieuwe seks- en saunaclub in Zundert

7 vragen Apenpokken­vi­rus duikt op in West-Bra­bant, zeven vragen over dit virus

BREDA - Het apenpokkenvirus is ook in West-Brabant opgedoken. Dat meldt de GGD West-Brabant in antwoord op vragen van BN DeStem. Er is sprake van ‘enkele positieve besmettingen’. Over exacte aantallen doet de GGD geen mededelingen.

12:14