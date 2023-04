Kidane uit Eritrea liep vijf jaar geleden voor het eerst hard in Vught; nu wint hij marathons

Voor haar 139 barbies haakte Agnes (85) zelf kleertjes, nu pronken de poppen in het museum

BEST - Een vondst in Spanje, dat was het begin van de collectie barbies van Agnes Verheul (85) uit Best. Haar verzameling telt inmiddels 139 exemplaren en voor bijna elke pop maakte ze zelf kleding. Voorlopig mogen ze pronken in speelgoedmuseum Spelebos in Best.