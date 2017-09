Kettingbotsing op snelweg, caravan waait in sloot en gaslek

112-OVERZICHTWat was het meest opvallende 112- en politienieuws in West-Brabant dat vrijdag op deze website is verschenen? De redactie maakte voor u een selectie.

- Tijdens een controle bij Fort Oranje in Rijsbergen hebben agenten en de Belastingdienst tien boetes en voorlopige aanslagen uitgedeeld voor het niet orde hebben van rijbewijzen en ontduiken van motorrijtuigenbelasting. Lees meer: Tien boetes en aanslagen uitgedeeld bij Fort Oranje voor ontduiken van motorrijtuigenbelasting

- De A4 was vrijdag afgesloten na een kettingbotsing. Diverse weggebruikers meldden dat er een kilometerslang oliespoor op de weg lag. Lees meer: A4 tussen Steenbergen en Tholen weer vrijgegeven

- Een caravan is vrijdagmiddag in de sloot beland aan de Ettenseweg in Rijsbergen. Lees meer: Caravan in sloot in Rijsbergen door windvlaag

- De Kloosterstraat in Roosendaal is vrijdagmiddag enige tijd afgesloten nadat tijdens werkzaamheden een gaslek was ontstaan. Lees meer: Kloosterstraat Roosendaal afgesloten na gaslek