Kerstboom uit tuin geroofd en brandend voor huis gelegd in Wijk en Aalburg, kind 'totaal in paniek'

Opnieuw auto in brand gestoken in Veen; politie en brandweer bekogeld

6:10 VEEN - Nieuwjaarsnacht is al lang niet meer het enige tijdstip waarop in Veen 'los' wordt gegaan: in de nacht van donderdag op vrijdag zijn politie, brandweer en pers bekogeld bij een auto die in brand was gestoken aan de Witboomstraat. Enkele tientallen relschoppers keerden zich hier kort na middernacht tegen de hulpverleners.