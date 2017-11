Kerst begint steeds vroeger: deze 'christmaholics' hebben de kerst allang in huis

De kerstboom pas in huis als Sinterklaas het land heeft verlaten: dat was lang de ongeschreven regel. Maar de laatste jaren lijkt de kerstsfeer steeds vroeger zijn intrede te doen in de Nederlandse huiskamers.

,,Logisch, mensen maken er zoveel werk van, dat doe je niet voor twee weken'', vindt Rob van den Bemt van Avri. De kerstmarkt in dat Dongense tuincentrum is eind oktober al geopend en trekt dagelijks duizenden bezoekers. Van den Bemt vermoedt dat ook de Pietendiscussie tot een lichte populariteitsverschuiving richting Kerstman heeft geleid. ,,Daardoor is die beste Goedheiligman toch een beetje naar plaats twee geschoven.''

Kerstbomen

Gerwin Anthonissen, kerstbomenkweker in Wouwse Plantage, levert kerstbomen aan tuincentra in heel Nederland en Europa en dat gebeurt steeds vroeger. ,,Mensen willen de boom al voor Sinterklaas in huis of de tuin hebben. Dat komt door de kerstsfeer die ze al op tv zien en ook de tuincentra beginnen steeds vroeger met hun tuinshows. Wij zijn al een paar weken aan het uitleveren, daar hebben we het zo druk mee, dat bij ons de particuliere verkoop pas 1 december begint.''

Christmaholics

De Nordmann, die weinig naalden verliest, en de Picea (spar) zijn volgens Anthonissen de populairste soorten. Maar de 'christmaholics' die al in november hun hele huis in kerstsfeer hebben aangekleed kiezen vaak voor een kunstboom. Dat hoeft niet per se, zegt Anthonissen. ,,Met Treefood, speciale voeding voor de kerstboom, kun je zowel een gezaagde boom als een in de pot tot kerst goed houden.''

Ronald van Zantvliet, Roosendaal: k erstengel met drukfout

Volledig scherm Sloria in excelsis deo: kerststal voor een prikkie bij Ronald van Zantvliet. © Marjo Peppelaar

Vroeger deed Roosendaler Ronald van Zantvliet het anders: eerst de kerstaankleding op zijn werk en dan pas thuis. ,,Maar dan was ik al dagen bezig en was de fut er al een beetje uit. Daarom ben ik nu eerst thuis aan de slag gegaan, dan heb ik het enthousiasme en de energie nog.'' En dat is te zien. Twee overdadig versierde bomen staan er, een kerststal, een verlicht kerstdorp en het hele huis baadt in een gouden gloed. Man Sjoerd mag helpen met het sjouwwerk, maar verder houdt Ronald de kerstdecoratie graag in eigen hand. Crème, goud en wit is al een paar jaar het thema, sinds vorig jaar aangevuld met koperkleurige rozen. ,,En die kristallen komen nog van mijn oma.'' De prachtige kerststal vindt hij eigenlijk nog het mooist van alles. ,,Dat is toch écht kerst. Het is eigenlijk een superdure set. Maar er staat een drukfout op de kerstengel: Sloria in excelsis deo. Daarom kreeg ik hem voor de helft.''

Nel Bleijenberg: ballen uit heel de wereld

De 90-jarige Nel Bleijenberg uit Essen is even kras als reislustig en vult op elke reis haar kerstballenverzameling aan. Dat doen haar kinderen en kleinkinderen inmiddels ook. ,,Maar er moet wel opstaan waar hij vandaan komt, anders vind ik het niks.'' Een rondje langs de vier kerstbomen van Nel wordt zo een wereldreis. Van een kerststal in een kalebas uit Brazilië en een Roomse bal met de beeltenis van de paus tot ballen uit Hawaï, Noorwegen en heel veel uit Amerika: zo'n zeshonderd zijn het er inmiddels, de een nog exotischer dan de andere. ,,Alleen in Antarctica was geen winkeltje. En uit Afrika en het Midden-Oosten hangt er ook niks. Maar verder vinden we overal ter wereld zelfs middenin de zomer nog wel een winkeltje waar ze kerstballen verkopen.'' Het optuigen van de bomen is inmiddels een te zware klus geworden. ,,Dat heeft mijn kleinzoon Danny al begin november gedaan. Hij verzamelt ze inmiddels ook dus ik neem van al mijn reizen ook voor hem kerstballen mee.''

John Weeda: ' Een boom voor Mickey en een voor Tinkerbell '

Al tijdens de intocht van Sinterklaas in Klundert stonden de kindjes met hun neusjes tegen de ramen gedrukt bij John Weeda en zijn man Eddie in Klundert. Want binnen waan je je in Eurodisney met kerst: een kerstboom vol met Mickey Mouse, de andere kerstboom is geheel gevuld met Tinkerbells. En daartussenin een vuurrode trap, met roodgeklede kerst-Mickeys. Overal waar je kijkt zie je versieringen en lichtjes, allemaal in Disney-stijl. ,,Vier dagen ben ik ermee bezig geweest. Normaal wacht ik tot na Sinterklaas, maar volgende week zitten we in Eurodisney. We hebben een jaarkaart, dus we gaan er wel een keer of acht per jaar naartoe.'' En elke keer neemt hij nieuwe decoraties en beelden mee, zoals de unieke glazen ballen van Tinkerbell. ,,Boven heb ik nog dozen vol kerstversiering staan. Daarmee ga ik de huizen van mijn moeder en mijn zus versieren. Mijn zus wil oud-goud en mijn moeder ijsblauw. Je mag alles lenen, zeg ik altijd, maar na de kerst wil ik wel alles terug hebben.''

Ad en Arnola Lens: ' Je wil niet weten waar we allemaal mee thuiskomen '

Toen ze elkaar tien jaar geleden ontmoetten, ontdekten Ad en Arnola Lens al snel een gemeenschappelijke passie: de kerstgezelligheid. Sindsdien wordt hun huis in de Haagse Beemden in Breda al in november van top tot teen gedecoreerd. Ze nemen er zelfs vrij voor. ,,We hebben een taakverdeling: Ad het groen en de lichtjes, ik de decoratie'', lacht Arnola. ,,Elk jaar totaal anders en terwijl we bezig zijn doen we alweer ideeën op voor de volgende keer.'' Inspiratie doen ze op tijdens hun vele bezoekjes aan de kerstmarkten door het hele land. ,,Dit jaar kopen we niks, zeggen we dan. Maar we lopen daar rond als twee kleine kindjes in de snoepwinkel. Je wil niet weten waar we allemaal mee thuiskomen.'' Zo werd bij een bezoek aan Cranenbroek de auberginetint aan het oudroze en witte kerstdecor toegevoegd. Ad en Arnola genieten er enorm van. ,,Die knusse sfeer en gezelligheid, daar worden we heel blij van.''