Kerncentrale in Brabant peperduur, maar het provinciebestuur gaat ervoor

De provincie Noord-Brabant kan niet zelf bepalen of er een kerncentrale komt. Dat is aan de regering. Waarom steekt Brabant hier dan toch energie in? De Bie: ,,Regeren is vooruitzien. De energietransitie legt een enorm beslag op de ruimte en de druk op de ruimte gaat alleen maar toenemen.” Hij wijst er daarbij op dat Brabant een druk bevolkte provincie is. Of er voldoende draagvlak onder de bevolking is zegt De Bie niet te weten: ,,Dat moeten we onderzoeken.” Afspraken met genoemde partners Zeeland, Limburg en Vlaanderen zijn er nog niet, ook is er nog geen contact geweest met de bestuurders van deze provincies, bevestigt De Bie desgevraagd. Waar een eventuele kerncentrale in Brabant zou moeten komen, is nog niet aan de orde geweest. Het zou een grote kunnen zijn, of het zouden nieuwe kleinere centrales kunnen zijn op bedrijventerreinen zo is eerder geopperd.