Kermistelg verkiest Rotterdam boven kermis: 'Ik wil naar het theater of de opera wanneer ik daar zin in heb'

Toch komt hij er nog maar een paar keer per jaar, als hij naar z’n ouders gaat. Vaker zit er niet in, daar heeft hij geen tijd voor met een eigen restaurant in Rotterdam, de stad waar hij zijn leven heeft opgebouwd. Zijn vader had graag gezien dat hij de kermis op zou gaan, zijn moeder stimuleerde hem om te gaan studeren. Na zijn middelbare school deed hij mbo om vervolgens naar het hbo te gaan. ,,Ik heb vijf studies gedaan, maar niets afgemaakt. Kon nergens m’n draai vinden.’’

Uiteindelijk belandde hij in de horeca, waar hij al sinds z’n vijftiende werkte. ,,Ik was altijd al een vreemde eend in de bijt. De meeste kermiskinderen zijn op hun zestiende, zeventiende klaar met studeren en gaan de kermis op . Ik heb dat nooit overwogen. Zag het niet zitten om een reizend bestaan te leiden en elke week alles op te bouwen en weer af te breken. Het is echt bikkelen.’’

Niet alleen het harde werken schrok hem af. ,,Ik wil naar het theater of de opera wanneer ik daar zin in heb. Niet alleen twee maanden per jaar in de winter. Nu heb ik personeel en kan ik als ik wil een avondje weg. Ik wil gewoon graag een sociaal leven.’’ Maar die andere kermiskinderen dan, die zeggen dat ze juist dat sociale leven op de kermis zo waarderen? ,,In heel Nederland staan op de kermis 3.400 gezinnen. Zet die wereld tegenover een stad als Rotterdam. Dat is niet te vergelijken.’’