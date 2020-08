Kermisexploitanten trekken uit protest met vrachtwagens Nijmegen in

De vrachtwagens trokken vanochtend over de Oversteek en ze zijn vanaf het zuiden Nijmegen binnengekomen. Rond 10.45 uur reden de eerste wagens het Keizer Karelplein op en maakten daar een rondje.

Daar reden rond die tijd zo'n vijftien wagens, maar dat werden er in rap tempo meer. Ze trokken vervolgens naar het Trajanusplein om daar via Kelfkensbos het centrum van Nijmegen in te gaan. De politie heeft ze daar tegengehouden en leidt het grootste deel van de wagens naar het Vasimterrein aan de andere kant van de stad. Hoeveel wagens het precies zijn is niet bekend.

Een aantal vrachtwagens mocht wel doorrijden en staat op Kelfkensbos, voor het Valkhofmuseum. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls zal een kleine delegatie van de exploitanten rond 13.00 uur te woord staan.

De actie zorgt voor enige vertraging op de Nijmeegse wegen. Op de Oranjesingel rijdt verkeer langzaam en ook op de Marialaan en Industrieweg, richting het Industrieplein, zijn wat opstoppingen.

In gesprek met Hubert Bruls

Eerder werd al aangekondigd dat 300 kermisexploitanten naar Nijmegen zouden trekken. Ze willen burgemeester Hubert Bruls spreken in zijn functie van voorzitter van de Veiligheidsberaad. Ze zien hem als spreekbuis van alle burgemeesters.

,,We zijn zwaar teleurgesteld in de burgemeesters. Terwijl premier Rutte zegt dat kermissen weer mogen, is 70 procent afgelast’’, zei de bekende kermisexploitant Frans Stuy eerder al. ,,Elke dag komen er vier of vijf afgelastingen bij. De hele kermisbranche dreigt zo naar de knoppen te gaan. Verschrikkelijk.”

Gesprek met Bruls

Volledig scherm Enkele kermisexploitanten is het gelukt het centrum in te rijden. Ze stonden even bij de Mariënburgkapel en zijn daarna doorgereden naar Kelfkensbos. © Marc de Koninck Kermisexploitant Dirk-Jan van Zetten is ook met zijn vrachtwagen naar Nijmegen gekomen. Hij verbaast zich erover dat kermissen worden afgelast terwijl ze eigenlijk wel open mogen. ,,Ik sta zelf op de kermis in Wijchen. Daar hebben we er alles aan gedaan om naar een andere locatie te mogen, met een aangepast protocol. Looproutes, anderhalve meter, desinfectie. Bij de ingang worden mensen geteld, maximum aantal bezoekers. Het is dezelfde veiligheidsregio als Nijmegen en ook daar gaat de kermis niet door. We verdienen niets en het begint een drama te worden. Ik heb er slapeloze nachten van.’’



Reden voor de exploitanten, onder aanvoering van Stuy om een gesprek aan te vragen met burgemeester Bruls, in de hoop dat die als voorzitter van het Veiligheidsberaad zijn collega’s op andere gedachten kan brengen.

Geen hulp uit het steunfonds

Vorige week werd bekend dat de kermis in Wijchen niet doorgaat, een van de grootste in deze regio met zo’n veertig attracties. ,,In Arnhem, met de zomerkermis rond GelreDome, maar ook in Oss en Tilburg hebben we laten zien dat we een kermis veilig kunnen organiseren”, zegt Stuy. ,,Toch nemen ambtenaren en burgemeesters andere beslissingen. We krijgen van staatssecretaris Mona Keijzer geen hulp uit het steunfonds, de ene na de andere exploitant gaat failliet.”

