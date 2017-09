Kermis is grote liefde: ‘Na drie maanden thuis kriebelt het weer’

WIJCHEN/ETTEN-LEUR - Zit er nog toekomst in de kermis? Tónnen, soms zelfs meer dan een miljoen investeren en keihard bikkelen. Reizen, opbouwen, draaien, vaak ‘s nachts weer afbreken en dóór naar de volgende locatie. Heeft de jongere generatie daar nog zin in?

Knipperende lichten, sirenes, muziek, gillende meiden en stoere kermisjongens die onverstoorbaar op het steeds sneller draaiende plateau van de Deca Dance blijven staan. De Wijchense kermis geeft vol gas. Voor de kassa van de Deca Dance duiken drie tienermeisjes op. ,,Mogen we met z’n drieën in het karretje, anders moet zij alleen”, wijst een van hen naar haar vriendinnetje.

,,Nee, te gevaarlijk’’, schudt kermisexploitant Frank Vale (24) uit Bergen op Zoom. Geroutineerd verruilt hij geld voor muntjes. Twee euro per rit. Naast hem staat een laptop met playlist. ,,Ik draai van alles. De ene keer rustiger, als het wat later is ook hardcore.’’ Blindelings bedient hij de knoppen om de karretjes nóg harder te laten draaien en pakt z’n microfoon om het publiek op te zwepen: ,,Let’s go, let’s go, daar gaan weeeee!!!’’

Dit is wat hij het liefste doet. Mensen vermaken, een mooie rit bezorgen. Hard werken, dat wel, en niet altijd even leuk. Zoals afgelopen dagen, toen hij in de stromende regen zijn attractie moest opbouwen. Geen droge draad meer aan het lijf. Maar Vale zou niet anders willen. Niet dat hij geen mogelijkheden had, integendeel. Het atheneum deed hij fluitend en als het aan zijn ouders - beiden afkomstig uit een kermisfamilie - had gelegen had hij er een studie aan vastgeknoopt.

Maar hij zag er het nut niet van in. ,,Op m’n zestiende stond m’n besluit om voor de kermis te kiezen vast.’’ Hij vond school zeker geen verloren tijd. ,,Ik had een acht voor Duits, en leerde Frans, Spaans en natuurlijk Engels. Dat komt van pas.’’ Bovendien moet een kermisexploitant van alle markten thuis zijn. ,,Onderhandelen voor een goede plaats, de boel opbouwen, mensen inhuren, veel regelen.’’

De kermis een aflopende zaak? No way. ,,Ik geloof voor 100 procent in de toekomst van de kermis. Maar wij jonge exploitanten moeten er wel de schouders onder zetten, want de kosten worden steeds hoger. Gemeenten willen geld aan de kermis verdienen, wij staan op de begroting. Andere evenementen krijgen vaak subsidie. Als wij dat ook zouden krijgen, zouden we dingen professioneler aan kunnen pakken, zoals het maken van reclame.’’

Dani Vale runt naast zijn grijpkranenkraam ook nog een ontwerpbureau.

Een paar honderd meter verderop staat zijn broer Dani (19) met een grijpkranenkraam. Terwijl een meisje haar vriendje wijst welk pluchen beest hij moet scoren, zet Dani de beestjes nog eens goed rechtop. Hij verwacht goede zaken in Wijchen. Glunderend: ,,Zie je hoe druk het nu al is? Zo blijft het hier vier dagen lang.’’

Naast zijn attractie runt hij ook een ontwerpbureau, waarmee hij attracties van andere exploitanten ontwerpt en bestickert. ,,Daarom koos ik voor de grijpkranen. Die kan ik snel opbouwen zodat ik uren overhoud voor mijn bureau.’’ Ja, natuurlijk is de gedachte er soms om zich daar helemaal op te focussen. ,,Maar na drie maanden thuis kriebelt het weer’’, zegt de jonge ondernemer, die vroeger altijd heimwee had naar de kermis als zijn ouders op pad waren en hij vanwege school achterbleef in een gastgezin in Bergen op Zoom.

Reden ook waarom hij de havo niet afmaakte. ,,Ik wist toch dat ik zelfstandig wilde worden. Daar heb ik geen diploma voor nodig. In de praktijk leer ik meer dan op school.’’ Een leven zonder kermis? Dat kan hij zich nauwelijks voorstellen.

De kermis draait intussen op volle toeren. De drukte, de sfeer, dat is waarvoor de Vales het doen: hard werken en zichzelf soms dingen ontzeggen. Misschien zelfs in de liefde. Want een relatie met een meisje van buiten de kermis? Dani: ,,Niet als ik elke avond op de bank moet zitten. Als ze daar niet tegen zou kunnen? Ik denk dat ik voor de kermis zou kiezen.’’ Z’n broer is stelliger. ,,Ik zou voor de kermis kiezen.’’