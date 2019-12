Kenny B brengt de zomer terug en baardloze Onno Hoes viert vakantie

Advocaat van wildplas­ser Marco Kroon bekriti­seerd om ‘flauwe’ tweet over plassende agent

22 december DEN BOSCH - Twitteraars vallen over een bericht van de advocaat van Marco Kroon over een wildplassende agent. Advocaat Geert-Jan Knoops schreef zondagmiddag smalend dat de agent geen drager van de militaire Willemsorde is en dus vast niet vervolgd wordt door het Openbaar Ministerie. Daarbij benoemde hij niet dat wildplassen in het buitengebied is toegestaan. ‘Flauw’ en ‘kinderachtig’, vinden tientallen mensen die reageren.