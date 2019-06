Kenniscentrum: ‘De eikenprocessierups gaat nooit meer weg’

Probeer het eens. Fietsen door het Brabantse land zonder een nest eikenprocessierupsen tegen te komen. Dat is bijna onmogelijk, ze zijn overal. We krabben ons een ongeluk dankzij die jeukende rupsenhaartjes, bestrijders draaien overuren en gemeenten zitten met de handen in haar. Ieder jaar wordt de overlast van de jeukrups groter. Komen we nog van ‘m af?

1 We zien de eikenprocessierups al een aantal jaren, maar zijn we er dan inmiddels ook een beetje op voorbereid?

Het gekke is: het beestje zit overal, maar als het op de bestrijding aankomt, is het ieder voor zich. Gemeenten proberen bedrijven al in de winter al vast te leggen om in het voorjaar en de zomer de overal opduikende jeukrups te bestrijden. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt dus.

Er zit sowieso weinig structuur in de bestrijding van de eikenprocessierups. Zo is er geen landelijk meldpunt dat exacte cijfers bijhoudt of registreert. ,,Vorig jaar was al een piekjaar, maar daar gaan we nu ruimschoots overheen”, zegt Arnold van Vliet van het Kenniscentrum Eikenprocessierups van de Wageningen Universiteit. Naar schatting gaat het om vele honderden miljoenen rupsen in Nederland. In Brabant is de problematiek vanwege de vele eikenbomen groter dan in veel andere provincies. Loon op Zand heeft bijvoorbeeld in de afgelopen 16 dagen al net zoveel klachten gehad als normaal in een heel seizoen. Bij het Brabants Dagblad, het Eindhovens Dagblad en BN de Stem werden na een oproep meer dan drieduizend locaties gemeld (Zie kaart hieronder). En die teller tikt nog altijd door.

2 Dat klinkt allemaal weinig hoopvol. Worden we de komende jaren dan nog meer dan nu overspoeld door de eikenprocessierups?

Daar is Van Vliet helder over: ,,We moeten er sowieso mee leren leven, de eikenprocessierups gaat nooit meer weg.” Sterker: hij verwacht de komende jaren nog een verdere toename. ,,De eiken zitten nog lang niet vol.”

Tot overmaat van ramp is ook de dennenprocessierups, met nog meer brandharen het agressieve broertje van de eikenprocessierups, in opkomst. Een troost: we zijn een land van eiken, niet zozeer van dennen.

3 De rups is dus hier om te blijven. Is het dweilen met de kraan open?

Quote Bestrijden kost geld en de vraag is wie er verantwoor­de­lijk is Arnold van Vliet, Kenniscentrum Eikenprocessierups Het grootste probleem is dat er niet één oplossing bestaat om de jeukrups terug te dringen. ,,Gemeenten moeten maatwerk leveren, dat doen ze nu niet genoeg”, zegt Van Vliet. ,,Het probleem wordt vaak gebagatelliseerd. Bestrijden kost geld en de vraag is wie er verantwoordelijk is.”

Is dat het Rijk, de provincie of de gemeente? ,,De eikenprocessierups zit inmiddels in het hele land, dus eigenlijk zou er landelijk beleid gemaakt moeten worden.” In september doet Van Vliet met zijn Kenniscentrum en enkele andere partijen een eerste aanzet om tot één adviesorgaan te komen. ,,Iedereen zit met dezelfde vragen. Dat kan een stuk effectiever.”

Gemeenten zitten ondertussen niet stil. De aandacht gaat bij bestrijding in eerste instantie uit naar ‘gevoelige locaties’ als scholen, kinderdagverblijven, speeltuinen en ziekenhuizen. Die plekken worden vaak ook al preventief behandeld in het vroege voorjaar.

Hoe het bestrijden in z’n werk gaat? Koolmezen en insecten inzetten om de rupsen op te eten, bacteriemengsels op potentieel gevaarlijke rupsplekken spuiten, meer verschillende soorten bomen planten. Er zijn mogelijkheden te over, maar die ene allesomvattende oplossing om de jeukrups terug te dringen is er simpelweg niet.

4 Bestrijders die de bomen ‘leegzuigen’ draaien al weken overuren, waar blijven al die rupsen eigenlijk?

In een klein nestje zitten 20 tot 50 rupsen, maar bestrijders komen ook bomen tegen met wel 500 rupsen. De rupsen worden bewaard in een grote zak, afgesloten met een deksel. Later worden deze, zo’n 15.000 stuks per keer, in pvc-tonnen gedaan, die ook weer worden afgesloten. Volgende halte: de verbrandingsoven. Er zijn ook zuigmachines, gekoppeld aan een infraroodoven die de rups meteen op 600 graden Celsius tot as verbrandt. En dan heb je nog de vacuümtank, waar de rupsen verdrinken in een giertank. Nadeel is wel dat het water besmet raakt en dus ook weer onder strikte voorwaarden afgevoerd moet worden.

5 Maar ook al zijn al die rupsen dood, de haartjes zes tot acht jaar later nog steeds irriteren. Dus hoe kom je nou van die vreselijke jeuk af?

Niet. Tenminste, niet echt. De rupsen laten de haartjes los bij (lichte) aanraking als afweermechanisme. De wind zorgt voor verspreiding van de haartjes die irritatie aan de luchtwegen, aan de ogen en jeuk veroorzaken. Uiteindelijk gaat de jeuk binnen een paar dagen, maximaal twee weken weer over. Maar mocht je gek worden van het krabben dan kun je proberen de haartjes met plakband (of gebruik een pluisjesroller, net zo makkelijk) van je huid af te halen. Douchen, en volgens de GGD kun je daarna het beste smeren met crème waar in elk geval menthol of aloë vera in zit.

Maar het kan erger. ,,Het komt steeds vaker voor dat zo’n rups in het oog van een nietsvermoedende voorbijganger terecht komt”, vertelt Arnold van Vliet (Wageningen Universiteit) die daarom werkt aan een protocol voor (oog)artsen. Rupshaartjes in je ogen kunnen namelijk hoornvliesontsteking veroorzaken.

6 Is die verrekte rups eigenlijk nog wel ergens goed voor?