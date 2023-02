Kempenhaeghe opent poli voor Syndroom van Dravet: 'Zoeken naar compromis voor zo hoog mogelijke kwaliteit van leven’

Nieuwe eigenaren voor ’t Geheim van Bergen: ‘Er verandert niks, behalve wij’

BERGEN OP ZOOM - Maarten (41) en Josephine (33) Hamel geven het stokje van hun restaurant ’t Geheim van Bergen in de Bosstraat door aan nieuwe eigenaren. Tim Adriaanse (26) en Sanne Naerebout (28) nemen het per 1 maart over. ,,Voorlopig verandert er niks, behalve wij. De naam, het personeel en het eten blijven allemaal hetzelfde.”