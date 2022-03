Kelly (31) is vuilnisvrouw, zakken van dertig kilo zijn voor haar een eitje

Kappers­stoel in de fik in azc Overloon, verdachte vrijgespro­ken

Een 31-jarige bewoner van het asielzoekerscentrum (azc) in Overloon ontkent fel dat hij iets te maken had met de kappersstoel die op 14 oktober 2021 op mysterieuze wijze in vlammen opging. ,,Ik heb er niets mee te maken”, zei de man - afkomstig uit Somalië - deze week tegen de politierechter in Den Bosch. Het Openbaar Ministerie verdacht hem van brandstichting.

