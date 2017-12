Kechies, bitches en snitches exposen via internet: slachtoffers staan machteloos

EINDHOVEN - Om de seconde ging bij Jamila (18) de telefoon, telkens werd ze verrot gescholden. Reden? Ze is exposed, ontmaskerd. Haar naaktfoto’s werden, net als dat van andere slachtoffers, met haar telefoonnummer en adres verspreid via internet om ‘af te rekenen met deze hoeren’.

Op weg naar dit interview vroeg ze haar moeder om op het station in Eindhoven een stukje voor haar te gaan lopen. Omdat ze weet wat er kan gebeuren. Omdat ze weet wat de jongens naar haar roepen: kankerwijf, slet of een tufgeluid. Maar vooral kehbah of kechie, Marokkaanse straattaal voor hoer. Jamila heeft zelf alle scheldwoorden al wel een keer gehoord. “Maar ik wil niet dat mijn moeder ze hoort. Als ze het roepen terwijl zij naast me loopt, zou ik flippen.”

Terwijl haar eigen wereld in elkaar stort, probeert ze haar moeder in bescherming nemen. Alsof ze haar de pijn wil besparen die zij de afgelopen maanden heeft gevoeld. Een pijn die veel verder gaat dan de schaamte van een gelekte naaktfoto. Jamila, half-Marokkaans, is het slachtoffer geworden van een extreme vorm van wraakporno: exposen. Ontmaskeren, letterlijk vertaald. Niet alleen wordt iemands naaktfilmpje verspreid, de vrouw die op de beelden is te zien wordt er vooral op afgerekend, gestraft. “Er zit een bepaalde agressie achter”, zegt Danielle van Went, zorgcoördinator bij het Expertisecentrum Mensenhandel en Jeugdprostitutie in Eindhoven. Zij begeleidt Jamila en nog een handvol andere meiden, die onder andere slachtoffer zijn geworden van dit nieuwe fenomeen. “Het doel lijkt om die meiden kapot te maken.”

Snapchat

Bij Jamila begon alle ellende toen een vriendin, met wie ze ruzie had gehad, als wraak inlogde op haar account van Snapchat, een app om via de telefoon foto’s te delen. Korte tijd waren alle foto’s die normaal gesproken alleen Jamila kon bekijken plotseling voor iedereen zichtbaar. Ook haar naaktfoto’s. “Ik dacht in eerste instantie dat er niet zoveel aan de hand was, mijn account was maar kort openbaar. Totdat een jongen een screenshot stuurde waarop was te zien dat hij een naaktfoto van mij online had gezet.”

Haar naaktfoto’s en -filmpjes circuleren al snel overal op internet: van Facebook en Instagram tot Marokkaanse websites en Telegram. Met die laatste hebben we het epicentrum van het exposen-fenomeen te pakken. Die app is een berichtendienst vergelijkbaar met Whatsapp en staat met een paar klikken gratis op je telefoon. Behalve berichten naar vrienden sturen, kun je ook lid worden van grote groepsgesprekken die iets weg hebben van de aloude chatboxen. Alleen met een uitnodiging kom je binnen.

Wapens en drugs

Binnen de groepen worden wapens en drugs aangeboden en pochen mannen met grote stapels geld die ze hebben verdiend. Het zijn ook de plekken waar de naaktfoto’s circuleren. Van Went: “We denken dat het allemaal gebeurt op darkweb, de duistere kant van internet die met je een zoekmachine niet kan vinden. Dat is niet zo. Het gebeurt ook gewoon via Telegram, een app die iedere jongere op zijn telefoon kan zetten.”

Het gaat om groepen met namen als Exposed Bitches, Allround Keggs en Real Hyena’s: stuk voor stuk hebben ze duizenden, soms wel tienduizend leden. Er zijn groepen die zijn ‘gespecialiseerd’ in donkere meiden of juist meiden met hoofddoekjes. Mannen wisselen naaktfoto’s van vrouwen met elkaar uit alsof ze aan het kwartetten zijn, ze smeken elkaar om bitches of kechs uit een bepaalde stad of vragen om pagga, foto’s om zich op af te trekken.

Exposen

Én het draait om exposen. Daarbij fungeert de chatgroep als een digitale schandpaal waarbij Islamitische meiden, die zich oneervol zouden gedragen, worden ‘ontmaskerd’. Ze worden veroordeeld vanwege de seksfilmpjes waarin ze voorkomen of omdat ze met veel mannen het bed zouden hebben gedeeld: verhalen waarvan niemand weet of ze kloppen. Niet alleen de naaktfoto’s en -filmpjes worden gedeeld, ook hoe de meiden heten, waar ze vandaan komen, waar ze op Facebook of Instagram zijn te vinden en zelfs hun telefoonnummer en adres.

Zo meldt ene Punisher dat het tijd wordt om een meisje uit Den Bosch te straffen, omdat ze zou zijn vreemdgegaan terwijl haar vriend in de gevangenis. Precies om 24.00 uur belooft hij een seksfilmpje van haar online te zetten. Vlak voor middernacht beginnen de leden in de groep met elkaar af te tellen. Ondertussen reageren ze dat de vrouw moet worden kapot geschoten, verbrand en haar keel moet worden doorgesneden. Van Went: “Het lijkt bijna een hobby voor die jongeren, een soort ziek tijdverdrijf.”

Telefoonnummer

Ook Jamila kent de toorn van Telegram. Behalve de comprimerende foto’s en filmpjes eindigt ook haar telefoonnummer in verschillende groepen. Met de vermelding dat ze een Rotterdamse escorte is. “Op een gegeven moment ging om de seconde mijn telefoon. Mannen die vroegen hoeveel ik kostte voor een halfuurtje of me gewoon verrot scholden.” Ze valt even stil bij de herinnering. Dan, zachtjes: “Het is gewoon kut, weet je, als mensen zoiets vragen of zeggen. Ik merkte pas hoe groot het was geworden toen ik op stap ging in Tilburg. Zelfs daar bleven jongens me aan een stuk door naroepen: negerhoertje, kankerhoer.”

Met een nieuw telefoonnummer is er eindelijk rust en stopt de gsm met continu rinkelen. Voor eventjes dan. Binnen een paar uur staat namelijk ook haar nieuwe nummer op Telegram. Jamila: “Begon alles weer opnieuw.” Ze krijgt ook een berichtje van iemand die wil dat ze voor hem gaat werken. Ze moet seks hebben met een betalende man. Als ze weigert, krijgt Jamila te horen dat ze haar in de gaten houden. Om die bedreiging kracht bij te zetten, wordt er een foto van een voordeur meegestuurd. Het huis van haar moeder. Die besluit onmiddellijk om het geplande logeerpartijtje van een kleinkind af te zeggen. Jamila, met tranen in haar ogen: “Dat ze mij moet hebben, vind ik niet zo erg. Maar ze hoeven mijn familie toch niets aan te doen?”

Politie

Bij de politie weten ze van de situatie. Jamila krijgt er de hoogste prioriteit. “Als ze bij de meldkamer haar nummer zien, hoeft ze niet eerst heel haar verhaal te doen”, legt Van Went uit. “Als Jamila belt, komen er meteen agenten. Haar naam en telefoonnummer gaan nu rond in het verkeerde circuit, dat trekt verkeerde mensen aan. Alles wat bij die meiden op hun pad komt is slecht.”

Meiden als Jamila voelen zich ondertussen machteloos, want het exposen lijkt niet meer te stoppen. Simpelweg vragen of de mannen ermee willen stoppen, is namelijk geen optie. Het is eerder olie op het vuur. In de expose-groepen op Telegram circuleert een geluidsfragment van een moeder die een jongen smeekt om niet langer foto’s van haar dochter online te zetten. Ze wordt keihard uitgelachen. Een meisje uit Delft dat in een YouTube-filmpje oproept om te stoppen, wordt daarna alleen nog maar harder aangepakt.

Voorkomen

Genezen lijkt geen optie, voorkomen is wat Van Went betreft het toverwoord. En dan bedoelt ze ook echt voorkomen. “Vaak wordt gezegd: als je een sexy foto van jezelf maakt, zet je hoofd er dan niet op. Goed bedoeld, hoor. Maar daarmee ben je helemaal niet veilig. Zo’n foto wordt gewoon rondgestuurd, maar nu met een tweede foto ernaast waar het meisje wel met haar gezicht op staat. Soms worden er op de foto’s rode cirkeltjes gezet op lichaamsdetails, een moedervlek of zo, om te bewijzen dat zij het is. Dus hou op met zeggen dat je een onherkenbare naaktfoto kan sturen. Dat is geen oplossing. Maak gewoon helemaal geen naaktfoto’s van jezelf.”

Daarnaast ligt er wat Van Went betreft een taak voor de samenleving zelf. Ze wijst op de enorme kloof tussen de leefwereld van jongeren en hun ouders. “Ik denk dat veel ouders net weten wat sexting is. Maar dat is bij wijze van spreken alweer achterhaald. Jongeren zijn ondertussen tien stappen verder. Kijk mee op hun telefoon, want wat er op Telegram gebeurt, dat is écht hun leefwereld. Ouders moeten hun kinderen duidelijk maken dat ze meewerken aan dit leed als die in van die expose-groepen meekijken.”

Uitzichtloos

Het zijn tips waar Jamila weinig meer aan heeft. Haar leven voelt de laatste maanden uitzichtloos. “Ik kan niet meer naar school. Hoe vind ik nog ooit een baan? Mijn leven is kapot. Heel Nederland denkt dat ik een hoer ben.” Van Went ziet dat gevoel van machteloosheid ook bij de andere meiden die ze bijstaat: “Tegen het exposen kun je niks ondernemen, want dan maak je het alleen maar erger. Ze hebben geen idee hoe ze hier uit moeten komen. Het gaat zo ver dat er meiden zijn die overwegen zelfmoord te plegen. Wat het extra pijnlijk maakt, is dat ze zich ondertussen schuldig voelen tegenover hun eigen familie. Want ze hebben toch zelf die foto of dat filmpje gemaakt? Nee, denk ik dan. Exposen, is het probleem. En dat moet we als samenleving keihard afkeuren.”