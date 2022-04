Kaylee (24) moet alles zelf betalen: ‘Ik heb die 50.000 euro studieschuld maar geaccepteerd, ik kon niet anders’

Nieuwsover­zicht | Verwarde man steelt politieau­to - Inflatie opgelopen tot bijna 12 procent

De prijzen in Nederland zijn sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne extreem hard gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de inflatie vorige maand opgelopen tot bijna 12 procent, zo werd vrijdag bekend. En de politie had de handen vol aan een verwarde man, die in Roosendaal op de vlucht was geslagen in een politieauto. Na een wilde achtervolging kon hij worden aangehouden. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.

1 april