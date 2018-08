Kattendag: wie heeft de leukste kat? Stuur je foto in

Geef uw mening: Er zijn genoeg plekken voor campers op campings

15:07 De Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) vindt, samen met de Stichting Wild-Kamperen, dat er snel meer camperplaatsen bij moeten komen in Nederland. Met name locaties met minimale voorzieningen in de openbare ruimte waar camperaars voor een prikkie een nachtje kunnen staan. Maar er zijn toch genoeg campings waar ze een plekje kunnen zoeken?